Den direkte Hemi pris i dag er 0.04144 USD. Følg med i realtid HEMI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HEMI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HEMI

HEMI Prisinfo

Hvad er HEMI

HEMI Whitepaper

HEMI Officiel hjemmeside

HEMI Tokenomics

HEMI Prisprognose

HEMI Historik

HEMI Købsguide

HEMI-til-fiat-valutaomregner

HEMI Spot

HEMI USDT-M Futures

Hemi Logo

Hemi-kurs(HEMI)

1 HEMI til USD direkte pris:

$0.04142
$0.04142$0.04142
-1.66%1D
USD
Hemi (HEMI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:33:48 (UTC+8)

Hemi (HEMI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04071
$ 0.04071$ 0.04071
24H lav
$ 0.04269
$ 0.04269$ 0.04269
24H høj

$ 0.04071
$ 0.04071$ 0.04071

$ 0.04269
$ 0.04269$ 0.04269

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-0.37%

-1.66%

-28.15%

-28.15%

Hemi (HEMI) realtidsprisen er $ 0.04144. I løbet af de sidste 24 timer har HEMI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04071 og et højdepunkt på $ 0.04269, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HEMIs højeste pris nogensinde er $ 0.19259179461442666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.015350458365510373.

Når det gælder kortsigtet performance, HEMI har ændret sig med -0.37% i løbet af den sidste time, -1.66% i løbet af 24 timer og -28.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hemi (HEMI) Markedsinformation

No.572

$ 40.51M
$ 40.51M$ 40.51M

$ 119.32K
$ 119.32K$ 119.32K

$ 414.40M
$ 414.40M$ 414.40M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Hemi er $ 40.51M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 119.32K. Det cirkulerende forsyning af HEMI er 977.50M, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 414.40M.

Hemi (HEMI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Hemi i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0006992-1.66%
30 dage$ -0.05131-55.33%
60 dage$ -0.00258-5.87%
90 dage$ +0.03644+728.80%
Hemi Prisændring i dag

I dag HEMI blev der registreret en ændring på $ -0.0006992 (-1.66%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Hemi 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.05131 (-55.33%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Hemi 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HEMI sås en ændring af $ -0.00258 (-5.87%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Hemi 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.03644 (+728.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Hemi (HEMI)?

Tjek HemiPrishistorik-siden nu.

Hvad er Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineHemiinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHEMItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Hemi på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Hemi købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Hemi Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Hemi (HEMI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Hemi (HEMI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Hemi.

Tjek Hemi prisprediktion nu!

Hemi (HEMI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Hemi (HEMI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HEMI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Hemi (HEMI)

Leder du efter, hvordan du køber Hemi? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Hemi på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Hemi Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Hemi, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Hemi hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Hemi

Hvor meget er Hemi (HEMI) værd i dag?
Den direkte HEMI pris i USD er 0.04144 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HEMI til USD pris?
Den aktuelle pris på HEMItil USD er $ 0.04144. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Hemi?
Markedsværdien for HEMI er $ 40.51M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HEMI?
Den cirkulerende forsyning af HEMI er 977.50M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HEMI?
HEMI opnåede en ATH-pris på 0.19259179461442666 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HEMI?
HEMI så en ATL-pris på 0.015350458365510373 USD.
Hvad er handelsvolumen for HEMI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HEMI er $ 119.32K USD.
Bliver HEMI højere i år?
HEMI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HEMI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Hemi (HEMI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

