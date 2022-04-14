GOLD (GOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOLD (GOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOLD (GOLD) Information $GOLD is a visionary blockchain project celebrating the timeless value of gold. It blends digital innovation with the stability of precious metals, offering a unique ecosystem for wealth preservation. Backed by real gold assets, $GOLD empowers users with secure, transparent transactions and a roadmap for global adoption. Officiel hjemmeside: https://gold2025.club Block Explorer: https://solscan.io/token/H1PevUqmTe8WU9An9JCxt2LMR4WvesNjMF5R7GZ7qpRE Køb GOLD nu!

GOLD (GOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOLD (GOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.00K $ 31.00K $ 31.00K Alle tiders Høj: $ 0.00000000003 $ 0.00000000003 $ 0.00000000003 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000243445 $ 0.000000000000243445 $ 0.000000000000243445 Nuværende pris: $ 0.00000000000031 $ 0.00000000000031 $ 0.00000000000031 Få mere at vide om GOLD (GOLD) pris

GOLD (GOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOLD (GOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOLD's tokenomics, kan du udforske GOLD tokens live-pris!

Sådan køber du GOLD Er du interesseret i at tilføje GOLD (GOLD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GOLD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GOLD på MEXC nu!

GOLD (GOLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GOLD prishistorikken nu!

GOLD Prisprediktion Vil du vide, hvor GOLD måske er på vej hen? Vores GOLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOLD Tokens prisprediktion nu!

