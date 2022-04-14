Fuel (FUEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fuel (FUEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fuel (FUEL) Information Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Officiel hjemmeside: https://www.fuel.network/ Hvidbog: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Køb FUEL nu!

Fuel (FUEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuel (FUEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.83M $ 37.83M $ 37.83M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.62B $ 5.62B $ 5.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.006437314384164522 $ 0.006437314384164522 $ 0.006437314384164522 Nuværende pris: $ 0.00673 $ 0.00673 $ 0.00673 Få mere at vide om Fuel (FUEL) pris

Fuel (FUEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fuel (FUEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUEL's tokenomics, kan du udforske FUEL tokens live-pris!

Sådan køber du FUEL Er du interesseret i at tilføje Fuel (FUEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FUEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FUEL på MEXC nu!

Fuel (FUEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FUEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FUEL prishistorikken nu!

FUEL Prisprediktion Vil du vide, hvor FUEL måske er på vej hen? Vores FUEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!