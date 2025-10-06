UdvekslingDEX+
Den direkte UCN pris i dag er 1449.82 USD. Følg med i realtid UCN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UCN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om UCN

UCN Prisinfo

Hvad er UCN

UCN Whitepaper

UCN Officiel hjemmeside

UCN Tokenomics

UCN Prisprognose

UCN Historik

UCN Købsguide

UCN-til-fiat-valutaomregner

UCN Logo

UCN-kurs(UCN)

1 UCN til USD direkte pris:

$1,449.82
$1,449.82$1,449.82
-0.02%1D
USD
UCN (UCN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:35:38 (UTC+8)

UCN (UCN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1,438.42
$ 1,438.42$ 1,438.42
24H lav
$ 1,450.22
$ 1,450.22$ 1,450.22
24H høj

$ 1,438.42
$ 1,438.42$ 1,438.42

$ 1,450.22
$ 1,450.22$ 1,450.22

--
----

--
----

-0.01%

-0.02%

+3.42%

+3.42%

UCN (UCN) realtidsprisen er $ 1,449.82. I løbet af de sidste 24 timer har UCN handlet mellem et lavpunkt på $ 1,438.42 og et højdepunkt på $ 1,450.22, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UCNs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, UCN har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og +3.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UCN (UCN) Markedsinformation

--
----

$ 8.07M
$ 8.07M$ 8.07M

$ 144.98M
$ 144.98M$ 144.98M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Den nuværende markedsværdi på UCN er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 8.07M. Det cirkulerende forsyning af UCN er --, med et samlet udbud på 100000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 144.98M.

UCN (UCN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for UCN i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.29-0.02%
30 dage$ +159.88+12.39%
60 dage$ +849.82+141.63%
90 dage$ +849.82+141.63%
UCN Prisændring i dag

I dag UCN blev der registreret en ændring på $ -0.29 (-0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

UCN 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +159.88 (+12.39%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

UCN 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage UCN sås en ændring af $ +849.82 (+141.63%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

UCN 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +849.82 (+141.63%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for UCN (UCN)?

Tjek UCNPrishistorik-siden nu.

Hvad er UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUCNinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekUCNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om UCN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din UCN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

UCN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil UCN (UCN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine UCN (UCN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for UCN.

Tjek UCN prisprediktion nu!

UCN (UCN) Tokenomics

At forstå tokenomics for UCN (UCN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UCN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du UCN (UCN)

Leder du efter, hvordan du køber UCN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe UCN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

UCN til lokale valutaer

UCN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af UCN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel UCN hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om UCN

Hvor meget er UCN (UCN) værd i dag?
Den direkte UCN pris i USD er 1,449.82 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UCN til USD pris?
Den aktuelle pris på UCNtil USD er $ 1,449.82. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af UCN?
Markedsværdien for UCN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UCN?
Den cirkulerende forsyning af UCN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UCN?
UCN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UCN?
UCN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for UCN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UCN er $ 8.07M USD.
Bliver UCN højere i år?
UCN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UCN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:35:38 (UTC+8)

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

