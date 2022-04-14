Fluence (FLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fluence (FLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fluence (FLT) Information Fluence is a decentralzied compute platform. Officiel hjemmeside: https://fluence.network/ Hvidbog: https://fluence.dev/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Køb FLT nu!

Fluence (FLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fluence (FLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 197.77M $ 197.77M $ 197.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M Alle tiders Høj: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Alle tiders Lav: $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 Nuværende pris: $ 0.0376 $ 0.0376 $ 0.0376 Få mere at vide om Fluence (FLT) pris

Fluence (FLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fluence (FLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLT's tokenomics, kan du udforske FLT tokens live-pris!

Sådan køber du FLT Er du interesseret i at tilføje Fluence (FLT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FLT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FLT på MEXC nu!

Fluence (FLT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLT prishistorikken nu!

FLT Prisprediktion Vil du vide, hvor FLT måske er på vej hen? Vores FLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!