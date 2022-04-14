FINE (FINE) Tokenomics Få vigtig indsigt i FINE (FINE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FINE (FINE) Information “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Officiel hjemmeside: https://www.finerc.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Køb FINE nu!

FINE (FINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FINE (FINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 899.73K $ 899.73K $ 899.73K Alle tiders Høj: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 Alle tiders Lav: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Nuværende pris: $ 0.0000000021387 $ 0.0000000021387 $ 0.0000000021387 Få mere at vide om FINE (FINE) pris

FINE (FINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FINE (FINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINE's tokenomics, kan du udforske FINE tokens live-pris!

Sådan køber du FINE Er du interesseret i at tilføje FINE (FINE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FINE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FINE på MEXC nu!

FINE (FINE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FINE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FINE prishistorikken nu!

FINE Prisprediktion Vil du vide, hvor FINE måske er på vej hen? Vores FINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FINE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!