Fractal Bitcoin (FB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fractal Bitcoin (FB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fractal Bitcoin (FB) Information Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Officiel hjemmeside: https://fractalbitcoin.io Hvidbog: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block Explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Køb FB nu!

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fractal Bitcoin (FB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.99M $ 27.99M $ 27.99M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 70.69M $ 70.69M $ 70.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.16M $ 83.16M $ 83.16M Alle tiders Høj: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Alle tiders Lav: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Nuværende pris: $ 0.396 $ 0.396 $ 0.396 Få mere at vide om Fractal Bitcoin (FB) pris

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fractal Bitcoin (FB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FB's tokenomics, kan du udforske FB tokens live-pris!

Sådan køber du FB Er du interesseret i at tilføje Fractal Bitcoin (FB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FB på MEXC nu!

Fractal Bitcoin (FB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FB prishistorikken nu!

FB Prisprediktion Vil du vide, hvor FB måske er på vej hen? Vores FB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!