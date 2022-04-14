Devomon (EVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Devomon (EVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Devomon (EVO) Information Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Officiel hjemmeside: https://www.devomon.io Hvidbog: https://whitepaper.devomon.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Køb EVO nu!

Devomon (EVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Devomon (EVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 512.80K $ 512.80K $ 512.80K Alle tiders Høj: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Alle tiders Lav: $ 0.000107716149883404 $ 0.000107716149883404 $ 0.000107716149883404 Nuværende pris: $ 0.0001282 $ 0.0001282 $ 0.0001282 Få mere at vide om Devomon (EVO) pris

Devomon (EVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Devomon (EVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVO's tokenomics, kan du udforske EVO tokens live-pris!

Sådan køber du EVO Er du interesseret i at tilføje Devomon (EVO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EVO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EVO på MEXC nu!

Devomon (EVO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EVO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EVO prishistorikken nu!

EVO Prisprediktion Vil du vide, hvor EVO måske er på vej hen? Vores EVO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EVO Tokens prisprediktion nu!

