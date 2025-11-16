Edwin (EDWIN) Tokenomics

Edwin (EDWIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Edwin (EDWIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:25:54 (UTC+8)
Edwin (EDWIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Edwin (EDWIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 791.00K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 791.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.00695
Alle tiders Lav:
$ 0.000137537924593378
Nuværende pris:
$ 0.000791
Edwin (EDWIN) Information

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Officiel hjemmeside:
https://edwin.finance/
Hvidbog:
https://docs.edwin.finance/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GPrg1CgbBvAJS2SCuf9gF7NmQYsWudfyfWy5SUzypump

Edwin (EDWIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Edwin (EDWIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EDWIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EDWIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EDWIN's tokenomics, kan du udforske EDWIN tokens live-pris!

Sådan køber du EDWIN

Er du interesseret i at tilføje Edwin (EDWIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EDWIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Edwin (EDWIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for EDWIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

EDWIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor EDWIN måske er på vej hen? Vores EDWIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

