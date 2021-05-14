DOGGY (DOGGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGGY (DOGGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGGY (DOGGY) Information $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Officiel hjemmeside: https://cryptodoggies.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Køb DOGGY nu!

DOGGY (DOGGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGGY (DOGGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 409.38K $ 409.38K $ 409.38K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 909.50K $ 909.50K $ 909.50K Alle tiders Høj: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Alle tiders Lav: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Nuværende pris: $ 0.0001819 $ 0.0001819 $ 0.0001819 Få mere at vide om DOGGY (DOGGY) pris

DOGGY (DOGGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGGY (DOGGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGGY's tokenomics, kan du udforske DOGGY tokens live-pris!

DOGGY (DOGGY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGGY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGGY prishistorikken nu!

