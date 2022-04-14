KlayDice (DICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i KlayDice (DICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KlayDice (DICE) Information KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT. Officiel hjemmeside: https://klaydice.io/ Hvidbog: https://docs.klaydice.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer Køb DICE nu!

KlayDice (DICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KlayDice (DICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 441.98M $ 441.98M $ 441.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Alle tiders Høj: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Alle tiders Lav: $ 0.00248291172121693 $ 0.00248291172121693 $ 0.00248291172121693 Nuværende pris: $ 0.003548 $ 0.003548 $ 0.003548 Få mere at vide om KlayDice (DICE) pris

KlayDice (DICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KlayDice (DICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DICE's tokenomics, kan du udforske DICE tokens live-pris!

