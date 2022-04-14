Derp Coin (DERP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Derp Coin (DERP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Derp Coin (DERP) Information DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Officiel hjemmeside: https://www.derp.gay/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Køb DERP nu!

Derp Coin (DERP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Derp Coin (DERP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 714.98K $ 714.98K $ 714.98K Alle tiders Høj: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 Alle tiders Lav: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Nuværende pris: $ 0.0000010362 $ 0.0000010362 $ 0.0000010362 Få mere at vide om Derp Coin (DERP) pris

Derp Coin (DERP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Derp Coin (DERP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DERP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DERP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DERP's tokenomics, kan du udforske DERP tokens live-pris!

Sådan køber du DERP Er du interesseret i at tilføje Derp Coin (DERP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DERP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DERP på MEXC nu!

Derp Coin (DERP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DERP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DERP prishistorikken nu!

DERP Prisprediktion Vil du vide, hvor DERP måske er på vej hen? Vores DERP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DERP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!