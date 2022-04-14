Decentrawood (DEOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentrawood (DEOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decentrawood (DEOD) Information This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Officiel hjemmeside: https://www.decentrawood.com/ Hvidbog: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Køb DEOD nu!

Decentrawood (DEOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentrawood (DEOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Decentrawood (DEOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentrawood (DEOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEOD's tokenomics, kan du udforske DEOD tokens live-pris!

Sådan køber du DEOD Er du interesseret i at tilføje Decentrawood (DEOD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DEOD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DEOD på MEXC nu!

Decentrawood (DEOD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEOD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEOD prishistorikken nu!

DEOD Prisprediktion Vil du vide, hvor DEOD måske er på vej hen? Vores DEOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEOD Tokens prisprediktion nu!

