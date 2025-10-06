UdvekslingDEX+
Den direkte Cycle Network pris i dag er 0.02518 USD. Følg med i realtid CYC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CYC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Cycle Network Logo

Cycle Network-kurs(CYC)

1 CYC til USD direkte pris:

$0.02517
-0.11%1D
USD
Cycle Network (CYC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:13:19 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02508
24H lav
$ 0.02565
24H høj

$ 0.02508
$ 0.02565
$ 0.1190066848445152
$ 0.02527501670895896
-0.20%

-0.11%

-5.06%

-5.06%

Cycle Network (CYC) realtidsprisen er $ 0.02518. I løbet af de sidste 24 timer har CYC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02508 og et højdepunkt på $ 0.02565, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CYCs højeste pris nogensinde er $ 0.1190066848445152, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02527501670895896.

Når det gælder kortsigtet performance, CYC har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -5.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cycle Network (CYC) Markedsinformation

No.1541

$ 3.87M
$ 29.23K
$ 25.18M
153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.37%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Cycle Network er $ 3.87M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 29.23K. Det cirkulerende forsyning af CYC er 153.70M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.18M.

Cycle Network (CYC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Cycle Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000277-0.11%
30 dage$ -0.0229-47.63%
60 dage$ -0.05875-70.00%
90 dage$ +0.00518+25.90%
Cycle Network Prisændring i dag

I dag CYC blev der registreret en ændring på $ -0.0000277 (-0.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Cycle Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0229 (-47.63%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Cycle Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CYC sås en ændring af $ -0.05875 (-70.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Cycle Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00518 (+25.90%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Cycle Network (CYC)?

Tjek Cycle NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCycle Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCYCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Cycle Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Cycle Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Cycle Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cycle Network (CYC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cycle Network (CYC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cycle Network.

Tjek Cycle Network prisprediktion nu!

Cycle Network (CYC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cycle Network (CYC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CYC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Cycle Network (CYC)

Leder du efter, hvordan du køber Cycle Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Cycle Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CYC til lokale valutaer

1 Cycle Network(CYC) til VND
662.6117
1 Cycle Network(CYC) til AUD
A$0.0382736
1 Cycle Network(CYC) til GBP
0.0191368
1 Cycle Network(CYC) til EUR
0.0216548
1 Cycle Network(CYC) til USD
$0.02518
1 Cycle Network(CYC) til MYR
RM0.1055042
1 Cycle Network(CYC) til TRY
1.0583154
1 Cycle Network(CYC) til JPY
¥3.85254
1 Cycle Network(CYC) til ARS
ARS$36.1262496
1 Cycle Network(CYC) til RUB
2.0242202
1 Cycle Network(CYC) til INR
2.2352286
1 Cycle Network(CYC) til IDR
Rp419.6664988
1 Cycle Network(CYC) til PHP
1.4778142
1 Cycle Network(CYC) til EGP
￡E.1.1892514
1 Cycle Network(CYC) til BRL
R$0.1352166
1 Cycle Network(CYC) til CAD
C$0.035252
1 Cycle Network(CYC) til BDT
3.0800176
1 Cycle Network(CYC) til NGN
36.3871144
1 Cycle Network(CYC) til COP
$96.846057
1 Cycle Network(CYC) til ZAR
R.0.4373766
1 Cycle Network(CYC) til UAH
1.056301
1 Cycle Network(CYC) til TZS
T.Sh.61.7156764
1 Cycle Network(CYC) til VES
Bs5.56478
1 Cycle Network(CYC) til CLP
$23.71956
1 Cycle Network(CYC) til PKR
Rs7.110832
1 Cycle Network(CYC) til KZT
13.2945364
1 Cycle Network(CYC) til THB
฿0.8112996
1 Cycle Network(CYC) til TWD
NT$0.7752922
1 Cycle Network(CYC) til AED
د.إ0.0924106
1 Cycle Network(CYC) til CHF
Fr0.020144
1 Cycle Network(CYC) til HKD
HK$0.1956486
1 Cycle Network(CYC) til AMD
֏9.6031484
1 Cycle Network(CYC) til MAD
.د.م0.2324114
1 Cycle Network(CYC) til MXN
$0.4673408
1 Cycle Network(CYC) til SAR
ريال0.094425
1 Cycle Network(CYC) til ETB
Br3.8684034
1 Cycle Network(CYC) til KES
KSh3.2441912
1 Cycle Network(CYC) til JOD
د.أ0.01785262
1 Cycle Network(CYC) til PLN
0.0926624
1 Cycle Network(CYC) til RON
лв0.1110438
1 Cycle Network(CYC) til SEK
kr0.2387064
1 Cycle Network(CYC) til BGN
лв0.0425542
1 Cycle Network(CYC) til HUF
Ft8.4723146
1 Cycle Network(CYC) til CZK
0.5310462
1 Cycle Network(CYC) til KWD
د.ك0.0076799
1 Cycle Network(CYC) til ILS
0.081835
1 Cycle Network(CYC) til BOB
Bs0.1739938
1 Cycle Network(CYC) til AZN
0.042806
1 Cycle Network(CYC) til TJS
SM0.2311524
1 Cycle Network(CYC) til GEL
0.0682378
1 Cycle Network(CYC) til AOA
Kz23.0797362
1 Cycle Network(CYC) til BHD
.د.ب0.0094425
1 Cycle Network(CYC) til BMD
$0.02518
1 Cycle Network(CYC) til DKK
kr0.1629146
1 Cycle Network(CYC) til HNL
L0.6602196
1 Cycle Network(CYC) til MUR
1.1517332
1 Cycle Network(CYC) til NAD
$0.4353622
1 Cycle Network(CYC) til NOK
kr0.2548216
1 Cycle Network(CYC) til NZD
$0.0438132
1 Cycle Network(CYC) til PAB
B/.0.02518
1 Cycle Network(CYC) til PGK
K0.105756
1 Cycle Network(CYC) til QAR
ر.ق0.0914034
1 Cycle Network(CYC) til RSD
дин.2.5577844
1 Cycle Network(CYC) til UZS
soʻm299.7618568
1 Cycle Network(CYC) til ALL
L2.1022782
1 Cycle Network(CYC) til ANG
ƒ0.0450722
1 Cycle Network(CYC) til AWG
ƒ0.0450722
1 Cycle Network(CYC) til BBD
$0.05036
1 Cycle Network(CYC) til BAM
KM0.0423024
1 Cycle Network(CYC) til BIF
Fr73.60114
1 Cycle Network(CYC) til BND
$0.0324822
1 Cycle Network(CYC) til BSD
$0.02518
1 Cycle Network(CYC) til JMD
$4.030059
1 Cycle Network(CYC) til KHR
100.72
1 Cycle Network(CYC) til KMF
Fr10.72668
1 Cycle Network(CYC) til LAK
547.3912934
1 Cycle Network(CYC) til LKR
රු7.6441444
1 Cycle Network(CYC) til MDL
L0.4273046
1 Cycle Network(CYC) til MGA
Ar112.914674
1 Cycle Network(CYC) til MOP
P0.2016918
1 Cycle Network(CYC) til MVR
0.385254
1 Cycle Network(CYC) til MWK
MK43.563918
1 Cycle Network(CYC) til MZN
MT1.609002
1 Cycle Network(CYC) til NPR
रु3.5614592
1 Cycle Network(CYC) til PYG
178.57656
1 Cycle Network(CYC) til RWF
Fr36.58654
1 Cycle Network(CYC) til SBD
$0.2072314
1 Cycle Network(CYC) til SCR
0.3439588
1 Cycle Network(CYC) til SRD
$0.96943
1 Cycle Network(CYC) til SVC
$0.220325
1 Cycle Network(CYC) til SZL
L0.4353622
1 Cycle Network(CYC) til TMT
m0.08813
1 Cycle Network(CYC) til TND
د.ت0.07412992
1 Cycle Network(CYC) til TTD
$0.1704686
1 Cycle Network(CYC) til UGX
Sh87.42496
1 Cycle Network(CYC) til XAF
Fr14.2267
1 Cycle Network(CYC) til XCD
$0.067986
1 Cycle Network(CYC) til XOF
Fr14.2267
1 Cycle Network(CYC) til XPF
Fr2.56836
1 Cycle Network(CYC) til BWP
P0.3371602
1 Cycle Network(CYC) til BZD
$0.0506118
1 Cycle Network(CYC) til CVE
$2.393359
1 Cycle Network(CYC) til DJF
Fr4.45686
1 Cycle Network(CYC) til DOP
$1.6130308
1 Cycle Network(CYC) til DZD
د.ج3.2726446
1 Cycle Network(CYC) til FJD
$0.0569068
1 Cycle Network(CYC) til GNF
Fr217.0516
1 Cycle Network(CYC) til GTQ
Q0.1923752
1 Cycle Network(CYC) til GYD
$5.2731956
1 Cycle Network(CYC) til ISK
kr3.12232

Cycle Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Cycle Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Cycle Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Cycle Network

Hvor meget er Cycle Network (CYC) værd i dag?
Den direkte CYC pris i USD er 0.02518 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CYC til USD pris?
Den aktuelle pris på CYCtil USD er $ 0.02518. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cycle Network?
Markedsværdien for CYC er $ 3.87M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CYC?
Den cirkulerende forsyning af CYC er 153.70M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CYC?
CYC opnåede en ATH-pris på 0.1190066848445152 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CYC?
CYC så en ATL-pris på 0.02527501670895896 USD.
Hvad er handelsvolumen for CYC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CYC er $ 29.23K USD.
Bliver CYC højere i år?
CYC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CYC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:13:19 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

