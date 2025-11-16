Cycle Network (CYC) Tokenomics

Cycle Network (CYC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cycle Network (CYC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:58:10 (UTC+8)
Cycle Network (CYC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cycle Network (CYC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.36M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 153.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 15.37M
Alle tiders Høj:
$ 0.11942
Alle tiders Lav:
$ 0.017995529675771657
Nuværende pris:
$ 0.01537
Cycle Network (CYC) Information

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Officiel hjemmeside:
https://www.cyclenetwork.io
Hvidbog:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x5845684b49aef79a5c0f887f50401c247dca7ac6

Cycle Network (CYC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cycle Network (CYC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CYC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CYC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CYC's tokenomics, kan du udforske CYC tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

