Den direkte xMoney pris i dag er 0.04938 USD. Følg med i realtid XMN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XMN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 XMN til USD direkte pris:

$0.04938
$0.04938
-6.97%1D
USD
xMoney (XMN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:33:08 (UTC+8)

xMoney (XMN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04805
$ 0.04805
24H lav
$ 0.05836
$ 0.05836
24H høj

$ 0.04805
$ 0.04805

$ 0.05836
$ 0.05836

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446

-2.03%

-6.97%

+6.39%

+6.39%

xMoney (XMN) realtidsprisen er $ 0.04938. I løbet af de sidste 24 timer har XMN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04805 og et højdepunkt på $ 0.05836, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XMNs højeste pris nogensinde er $ 0.11390037525327498, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.019550382433716446.

Når det gælder kortsigtet performance, XMN har ændret sig med -2.03% i løbet af den sidste time, -6.97% i løbet af 24 timer og +6.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

xMoney (XMN) Markedsinformation

No.3699

$ 0.00
$ 0.00

$ 613.46K
$ 613.46K

$ 493.80M
$ 493.80M

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

SUI

Den nuværende markedsværdi på xMoney er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 613.46K. Det cirkulerende forsyning af XMN er 0.00, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 493.80M.

xMoney (XMN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for xMoney i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0036997-6.97%
30 dage$ +0.04438+887.60%
60 dage$ +0.04438+887.60%
90 dage$ +0.04438+887.60%
xMoney Prisændring i dag

I dag XMN blev der registreret en ændring på $ -0.0036997 (-6.97%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

xMoney 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.04438 (+887.60%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

xMoney 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XMN sås en ændring af $ +0.04438 (+887.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

xMoney 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.04438 (+887.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for xMoney (XMN)?

Tjek xMoneyPrishistorik-siden nu.

Hvad er xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinexMoneyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXMNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om xMoney på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din xMoney købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

xMoney Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil xMoney (XMN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine xMoney (XMN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for xMoney.

Tjek xMoney prisprediktion nu!

xMoney (XMN) Tokenomics

At forstå tokenomics for xMoney (XMN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XMN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du xMoney (XMN)

Leder du efter, hvordan du køber xMoney? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe xMoney på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

xMoney Ressource

For en mere dybdegående forståelse af xMoney, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel xMoney hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om xMoney

Hvor meget er xMoney (XMN) værd i dag?
Den direkte XMN pris i USD er 0.04938 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XMN til USD pris?
Den aktuelle pris på XMNtil USD er $ 0.04938. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af xMoney?
Markedsværdien for XMN er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XMN?
Den cirkulerende forsyning af XMN er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XMN?
XMN opnåede en ATH-pris på 0.11390037525327498 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XMN?
XMN så en ATL-pris på 0.019550382433716446 USD.
Hvad er handelsvolumen for XMN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XMN er $ 613.46K USD.
Bliver XMN højere i år?
XMN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XMN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:33:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$0.04938
$110,126.05

$3,883.87

$0.03056

$186.17

$1.0002

$110,126.05

$3,883.87

$186.17

$74.26

$19.541

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06796

$0.000000000000000000000015

$0.00005134

$0.000286

$0.0022

$0.0033410

