Hvad er xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney's licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney's regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU's MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney (XMN) Tokenomics

At forstå tokenomics for xMoney (XMN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XMN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om xMoney Hvor meget er xMoney (XMN) værd i dag? Den direkte XMN pris i USD er 0.04938 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle XMN til USD pris? $ 0.04938 . Tjek Den aktuelle pris på XMNtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af xMoney? Markedsværdien for XMN er $ 0.00 USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af XMN? Den cirkulerende forsyning af XMN er 0.00 USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på XMN? XMN opnåede en ATH-pris på 0.11390037525327498 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XMN? XMN så en ATL-pris på 0.019550382433716446 USD . Hvad er handelsvolumen for XMN? Direkte 24-timers handelsvolumen for XMN er $ 613.46K USD . Bliver XMN højere i år? XMN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XMN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

xMoney (XMN) Vigtige brancheopdateringer

