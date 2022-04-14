CETUS (CETUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CETUS (CETUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CETUS (CETUS) Information Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Officiel hjemmeside: https://www.cetus.zone/ Køb CETUS nu!

CETUS (CETUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CETUS (CETUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 833.70M $ 833.70M $ 833.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.92M $ 103.92M $ 103.92M Alle tiders Høj: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Alle tiders Lav: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Nuværende pris: $ 0.10392 $ 0.10392 $ 0.10392 Få mere at vide om CETUS (CETUS) pris

CETUS (CETUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CETUS (CETUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CETUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CETUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CETUS's tokenomics, kan du udforske CETUS tokens live-pris!

CETUS (CETUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CETUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CETUS prishistorikken nu!

CETUS Prisprediktion Vil du vide, hvor CETUS måske er på vej hen? Vores CETUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CETUS Tokens prisprediktion nu!

