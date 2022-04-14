Catecoin (CATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catecoin (CATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catecoin (CATE) Information Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Officiel hjemmeside: https://catecoin.club/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Køb CATE nu!

Catecoin (CATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catecoin (CATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000003202 $ 0.0000003202 $ 0.0000003202 Få mere at vide om Catecoin (CATE) pris

Catecoin (CATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catecoin (CATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATE's tokenomics, kan du udforske CATE tokens live-pris!

Catecoin (CATE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CATE prishistorikken nu!

CATE Prisprediktion Vil du vide, hvor CATE måske er på vej hen? Vores CATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATE Tokens prisprediktion nu!

