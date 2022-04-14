Simons Cat (CAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Simons Cat (CAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Simons Cat (CAT) Information Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Officiel hjemmeside: https://www.simonscat.xyz/ Hvidbog: https://docs.simons.cat Block Explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Køb CAT nu!

Simons Cat (CAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simons Cat (CAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.81M $ 59.81M $ 59.81M Samlet udbud $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Cirkulerende forsyning $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.79M $ 73.79M $ 73.79M Alle tiders Høj: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Alle tiders Lav: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Nuværende pris: $ 0.000008199 $ 0.000008199 $ 0.000008199 Få mere at vide om Simons Cat (CAT) pris

Simons Cat (CAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Simons Cat (CAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAT's tokenomics, kan du udforske CAT tokens live-pris!

