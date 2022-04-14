Coupon Assets (CA1) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coupon Assets (CA1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coupon Assets (CA1) Information Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Officiel hjemmeside: https://radarlab.us/ Hvidbog: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Køb CA1 nu!

Coupon Assets (CA1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coupon Assets (CA1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Samlet udbud $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Cirkulerende forsyning $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110.62M $ 110.62M $ 110.62M Alle tiders Høj: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Alle tiders Lav: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Nuværende pris: $ 0.4097 $ 0.4097 $ 0.4097 Få mere at vide om Coupon Assets (CA1) pris

Coupon Assets (CA1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coupon Assets (CA1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CA1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CA1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CA1's tokenomics, kan du udforske CA1 tokens live-pris!

Coupon Assets (CA1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CA1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CA1 prishistorikken nu!

CA1 Prisprediktion Vil du vide, hvor CA1 måske er på vej hen? Vores CA1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CA1 Tokens prisprediktion nu!

