Bubb (BUBB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bubb (BUBB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bubb (BUBB) Information $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Officiel hjemmeside: https://www.bubbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Køb BUBB nu!

Bubb (BUBB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bubb (BUBB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Alle tiders Høj: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 Alle tiders Lav: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Nuværende pris: $ 0.001736 $ 0.001736 $ 0.001736 Få mere at vide om Bubb (BUBB) pris

Bubb (BUBB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bubb (BUBB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUBB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUBB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUBB's tokenomics, kan du udforske BUBB tokens live-pris!

Sådan køber du BUBB Er du interesseret i at tilføje Bubb (BUBB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUBB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUBB på MEXC nu!

Bubb (BUBB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUBB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUBB prishistorikken nu!

BUBB Prisprediktion Vil du vide, hvor BUBB måske er på vej hen? Vores BUBB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUBB Tokens prisprediktion nu!

