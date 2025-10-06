UdvekslingDEX+
Den direkte Boost pris i dag er 0.15845 USD. Følg med i realtid BOOST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOOST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Boost-kurs(BOOST)

1 BOOST til USD direkte pris:

$0.15845
$0.15845$0.15845
-1.22%1D
USD
Boost (BOOST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:02:17 (UTC+8)

Boost (BOOST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1495
$ 0.1495$ 0.1495
24H lav
$ 0.18659
$ 0.18659$ 0.18659
24H høj

$ 0.1495
$ 0.1495$ 0.1495

$ 0.18659
$ 0.18659$ 0.18659

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

-0.44%

-1.22%

+2.01%

+2.01%

Boost (BOOST) realtidsprisen er $ 0.15845. I løbet af de sidste 24 timer har BOOST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1495 og et højdepunkt på $ 0.18659, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOOSTs højeste pris nogensinde er $ 0.19261759528476227, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.043332483940612676.

Når det gælder kortsigtet performance, BOOST har ændret sig med -0.44% i løbet af den sidste time, -1.22% i løbet af 24 timer og +2.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boost (BOOST) Markedsinformation

No.696

$ 25.17M
$ 25.17M$ 25.17M

$ 69.32K
$ 69.32K$ 69.32K

$ 158.45M
$ 158.45M$ 158.45M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Boost er $ 25.17M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 69.32K. Det cirkulerende forsyning af BOOST er 158.86M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 158.45M.

Boost (BOOST) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Boost i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.001957-1.22%
30 dage$ +0.05795+57.66%
60 dage$ +0.14845+1,484.50%
90 dage$ +0.14845+1,484.50%
Boost Prisændring i dag

I dag BOOST blev der registreret en ændring på $ -0.001957 (-1.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Boost 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.05795 (+57.66%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Boost 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOOST sås en ændring af $ +0.14845 (+1,484.50%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Boost 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.14845 (+1,484.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Boost (BOOST)?

Tjek BoostPrishistorik-siden nu.

Hvad er Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBoostinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOOSTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Boost på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Boost købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Boost Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boost (BOOST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boost (BOOST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boost.

Tjek Boost prisprediktion nu!

Boost (BOOST) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boost (BOOST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOOST Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boost (BOOST)

Leder du efter, hvordan du køber Boost? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boost på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOOST til lokale valutaer

1 Boost(BOOST) til VND
4,169.61175
1 Boost(BOOST) til AUD
A$0.240844
1 Boost(BOOST) til GBP
0.120422
1 Boost(BOOST) til EUR
0.136267
1 Boost(BOOST) til USD
$0.15845
1 Boost(BOOST) til MYR
RM0.6639055
1 Boost(BOOST) til TRY
6.6596535
1 Boost(BOOST) til JPY
¥24.24285
1 Boost(BOOST) til ARS
ARS$227.331384
1 Boost(BOOST) til RUB
12.7377955
1 Boost(BOOST) til INR
14.0656065
1 Boost(BOOST) til IDR
Rp2,640.832277
1 Boost(BOOST) til PHP
9.2994305
1 Boost(BOOST) til EGP
￡E.7.4835935
1 Boost(BOOST) til BRL
R$0.8508765
1 Boost(BOOST) til CAD
C$0.22183
1 Boost(BOOST) til BDT
19.381604
1 Boost(BOOST) til NGN
228.972926
1 Boost(BOOST) til COP
$609.4224675
1 Boost(BOOST) til ZAR
R.2.7522765
1 Boost(BOOST) til UAH
6.6469775
1 Boost(BOOST) til TZS
T.Sh.388.357781
1 Boost(BOOST) til VES
Bs35.01745
1 Boost(BOOST) til CLP
$149.2599
1 Boost(BOOST) til PKR
Rs44.74628
1 Boost(BOOST) til KZT
83.658431
1 Boost(BOOST) til THB
฿5.105259
1 Boost(BOOST) til TWD
NT$4.8786755
1 Boost(BOOST) til AED
د.إ0.5815115
1 Boost(BOOST) til CHF
Fr0.12676
1 Boost(BOOST) til HKD
HK$1.2311565
1 Boost(BOOST) til AMD
֏60.429661
1 Boost(BOOST) til MAD
.د.م1.4624935
1 Boost(BOOST) til MXN
$2.940832
1 Boost(BOOST) til SAR
ريال0.5941875
1 Boost(BOOST) til ETB
Br24.3426735
1 Boost(BOOST) til KES
KSh20.414698
1 Boost(BOOST) til JOD
د.أ0.11234105
1 Boost(BOOST) til PLN
0.583096
1 Boost(BOOST) til RON
лв0.6987645
1 Boost(BOOST) til SEK
kr1.502106
1 Boost(BOOST) til BGN
лв0.2677805
1 Boost(BOOST) til HUF
Ft53.3136715
1 Boost(BOOST) til CZK
3.3417105
1 Boost(BOOST) til KWD
د.ك0.04832725
1 Boost(BOOST) til ILS
0.5149625
1 Boost(BOOST) til BOB
Bs1.0948895
1 Boost(BOOST) til AZN
0.269365
1 Boost(BOOST) til TJS
SM1.454571
1 Boost(BOOST) til GEL
0.4293995
1 Boost(BOOST) til AOA
Kz145.2336855
1 Boost(BOOST) til BHD
.د.ب0.05941875
1 Boost(BOOST) til BMD
$0.15845
1 Boost(BOOST) til DKK
kr1.0251715
1 Boost(BOOST) til HNL
L4.154559
1 Boost(BOOST) til MUR
7.247503
1 Boost(BOOST) til NAD
$2.7396005
1 Boost(BOOST) til NOK
kr1.603514
1 Boost(BOOST) til NZD
$0.275703
1 Boost(BOOST) til PAB
B/.0.15845
1 Boost(BOOST) til PGK
K0.66549
1 Boost(BOOST) til QAR
ر.ق0.5751735
1 Boost(BOOST) til RSD
дин.16.095351
1 Boost(BOOST) til UZS
soʻm1,886.309222
1 Boost(BOOST) til ALL
L13.2289905
1 Boost(BOOST) til ANG
ƒ0.2836255
1 Boost(BOOST) til AWG
ƒ0.2836255
1 Boost(BOOST) til BBD
$0.3169
1 Boost(BOOST) til BAM
KM0.266196
1 Boost(BOOST) til BIF
Fr463.14935
1 Boost(BOOST) til BND
$0.2044005
1 Boost(BOOST) til BSD
$0.15845
1 Boost(BOOST) til JMD
$25.3599225
1 Boost(BOOST) til KHR
633.8
1 Boost(BOOST) til KMF
Fr67.4997
1 Boost(BOOST) til LAK
3,444.5651485
1 Boost(BOOST) til LKR
රු48.102251
1 Boost(BOOST) til MDL
L2.6888965
1 Boost(BOOST) til MGA
Ar710.537335
1 Boost(BOOST) til MOP
P1.2691845
1 Boost(BOOST) til MVR
2.424285
1 Boost(BOOST) til MWK
MK274.134345
1 Boost(BOOST) til MZN
MT10.124955
1 Boost(BOOST) til NPR
रु22.411168
1 Boost(BOOST) til PYG
1,123.7274
1 Boost(BOOST) til RWF
Fr230.22785
1 Boost(BOOST) til SBD
$1.3040435
1 Boost(BOOST) til SCR
2.164427
1 Boost(BOOST) til SRD
$6.100325
1 Boost(BOOST) til SVC
$1.3864375
1 Boost(BOOST) til SZL
L2.7396005
1 Boost(BOOST) til TMT
m0.554575
1 Boost(BOOST) til TND
د.ت0.4664768
1 Boost(BOOST) til TTD
$1.0727065
1 Boost(BOOST) til UGX
Sh550.1384
1 Boost(BOOST) til XAF
Fr89.52425
1 Boost(BOOST) til XCD
$0.427815
1 Boost(BOOST) til XOF
Fr89.52425
1 Boost(BOOST) til XPF
Fr16.1619
1 Boost(BOOST) til BWP
P2.1216455
1 Boost(BOOST) til BZD
$0.3184845
1 Boost(BOOST) til CVE
$15.0606725
1 Boost(BOOST) til DJF
Fr28.04565
1 Boost(BOOST) til DOP
$10.150307
1 Boost(BOOST) til DZD
د.ج20.5937465
1 Boost(BOOST) til FJD
$0.358097
1 Boost(BOOST) til GNF
Fr1,365.839
1 Boost(BOOST) til GTQ
Q1.210558
1 Boost(BOOST) til GYD
$33.182599
1 Boost(BOOST) til ISK
kr19.6478

Boost Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boost, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Boost hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boost

Hvor meget er Boost (BOOST) værd i dag?
Den direkte BOOST pris i USD er 0.15845 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOOST til USD pris?
Den aktuelle pris på BOOSTtil USD er $ 0.15845. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Boost?
Markedsværdien for BOOST er $ 25.17M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOOST?
Den cirkulerende forsyning af BOOST er 158.86M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOOST?
BOOST opnåede en ATH-pris på 0.19261759528476227 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOOST?
BOOST så en ATL-pris på 0.043332483940612676 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOOST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOOST er $ 69.32K USD.
Bliver BOOST højere i år?
BOOST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOOST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:02:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BOOST-til-USD Lommeregner

Beløb

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.15845 USD

Handel BOOST

BOOST/USDT
$0.15845
$0.15845$0.15845
-1.27%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

