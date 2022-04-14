BILLY (BILLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i BILLY (BILLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BILLY (BILLY) Information BILLY is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://billysol.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Køb BILLY nu!

BILLY (BILLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BILLY (BILLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Alle tiders Høj: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Alle tiders Lav: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Nuværende pris: $ 0.004446 $ 0.004446 $ 0.004446 Få mere at vide om BILLY (BILLY) pris

BILLY (BILLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BILLY (BILLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BILLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BILLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BILLY's tokenomics, kan du udforske BILLY tokens live-pris!

BILLY (BILLY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BILLY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BILLY prishistorikken nu!

BILLY Prisprediktion Vil du vide, hvor BILLY måske er på vej hen? Vores BILLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BILLY Tokens prisprediktion nu!

