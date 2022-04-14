Big Time (BIGTIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Time (BIGTIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Time (BIGTIME) Information Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Officiel hjemmeside: https://bigtime.gg/ Hvidbog: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Køb BIGTIME nu!

Big Time (BIGTIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Time (BIGTIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 109.10M $ 109.10M $ 109.10M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.80M $ 278.80M $ 278.80M Alle tiders Høj: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Alle tiders Lav: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Nuværende pris: $ 0.05576 $ 0.05576 $ 0.05576 Få mere at vide om Big Time (BIGTIME) pris

Big Time (BIGTIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Time (BIGTIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIGTIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIGTIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIGTIME's tokenomics, kan du udforske BIGTIME tokens live-pris!

Big Time (BIGTIME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BIGTIME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BIGTIME prishistorikken nu!

BIGTIME Prisprediktion Vil du vide, hvor BIGTIME måske er på vej hen? Vores BIGTIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIGTIME Tokens prisprediktion nu!

