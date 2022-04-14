BFIC (BFIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i BFIC (BFIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BFIC (BFIC) Information BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. Officiel hjemmeside: http://bficoin.io/ Hvidbog: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bficscan.io/#/ Køb BFIC nu!

BFIC (BFIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BFIC (BFIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Alle tiders Høj: $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 Alle tiders Lav: $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 Nuværende pris: $ 0.434 $ 0.434 $ 0.434 Få mere at vide om BFIC (BFIC) pris

BFIC (BFIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BFIC (BFIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BFIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BFIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BFIC's tokenomics, kan du udforske BFIC tokens live-pris!

Sådan køber du BFIC Er du interesseret i at tilføje BFIC (BFIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BFIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BFIC på MEXC nu!

BFIC (BFIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BFIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BFIC prishistorikken nu!

BFIC Prisprediktion Vil du vide, hvor BFIC måske er på vej hen? Vores BFIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BFIC Tokens prisprediktion nu!

