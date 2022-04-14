APED (APED) Tokenomics Få vigtig indsigt i APED (APED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

APED (APED) Information $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Officiel hjemmeside: https://apedcto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Køb APED nu!

APED (APED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for APED (APED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 417.77K $ 417.77K $ 417.77K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 428.70K $ 428.70K $ 428.70K Alle tiders Høj: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 Alle tiders Lav: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 Nuværende pris: $ 0.4287 $ 0.4287 $ 0.4287 Få mere at vide om APED (APED) pris

APED (APED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for APED (APED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APED's tokenomics, kan du udforske APED tokens live-pris!

Sådan køber du APED Er du interesseret i at tilføje APED (APED) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APED, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APED på MEXC nu!

APED (APED) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APED hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APED prishistorikken nu!

APED Prisprediktion Vil du vide, hvor APED måske er på vej hen? Vores APED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APED Tokens prisprediktion nu!

