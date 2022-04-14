AltLayer (ALTLAYER) Tokenomics Få vigtig indsigt i AltLayer (ALTLAYER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AltLayer (ALTLAYER) Information AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism. Officiel hjemmeside: https://altlayer.io/ Hvidbog: https://docs.altlayer.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB Køb ALTLAYER nu!

AltLayer (ALTLAYER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AltLayer (ALTLAYER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 138.54M $ 138.54M $ 138.54M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 346.70M $ 346.70M $ 346.70M Alle tiders Høj: $ 0.6942 $ 0.6942 $ 0.6942 Alle tiders Lav: $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 $ 0.022477745910425583 Nuværende pris: $ 0.03467 $ 0.03467 $ 0.03467 Få mere at vide om AltLayer (ALTLAYER) pris

AltLayer (ALTLAYER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AltLayer (ALTLAYER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALTLAYER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALTLAYER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALTLAYER's tokenomics, kan du udforske ALTLAYER tokens live-pris!

Sådan køber du ALTLAYER Er du interesseret i at tilføje AltLayer (ALTLAYER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALTLAYER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALTLAYER på MEXC nu!

AltLayer (ALTLAYER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALTLAYER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALTLAYER prishistorikken nu!

ALTLAYER Prisprediktion Vil du vide, hvor ALTLAYER måske er på vej hen? Vores ALTLAYER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALTLAYER Tokens prisprediktion nu!

