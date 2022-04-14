AICOIN (AICOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i AICOIN (AICOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AICOIN (AICOIN) Information Artificial Intelligence is the future. Everyone knows that. Imagine a way to get exposure to all of Artificial Intelligence with one ticker. The ticker is $AI. $AI will be historic. There’s no need for fancy whitepapers and complicated technology when the tech speaks for itself with the ticker $AI. Be a part of the revolution and join $AI. Please note that the same name exists for this project, this cryptocurrency's contract address is: https://solscan.io/token/99ouK5YUK3JPGCPX9joNtHsMU7NPpU7w91JN4kdQ97po , please be careful to distinguish. Officiel hjemmeside: https://theaicoin.io/ Køb AICOIN nu!

AICOIN (AICOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AICOIN (AICOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om AICOIN (AICOIN) pris

AICOIN (AICOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AICOIN (AICOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AICOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AICOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AICOIN's tokenomics, kan du udforske AICOIN tokens live-pris!

AICOIN (AICOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AICOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AICOIN prishistorikken nu!

AICOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor AICOIN måske er på vej hen? Vores AICOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AICOIN Tokens prisprediktion nu!

