2077 CODE (2077) Information 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Officiel hjemmeside: https://2077.codes Køb 2077 nu!

2077 CODE (2077) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 2077 CODE (2077), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.16K $ 40.16K $ 40.16K Samlet udbud $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M Cirkulerende forsyning $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.16K $ 40.16K $ 40.16K Alle tiders Høj: $ 0.0074243 $ 0.0074243 $ 0.0074243 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om 2077 CODE (2077) pris

2077 CODE (2077) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 2077 CODE (2077) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 2077 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 2077 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 2077's tokenomics, kan du udforske 2077 tokens live-pris!

