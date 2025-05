PONGO

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

NavnPONGO

RangNo.1897

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning99.999.999.999.999

Max Udbud0

Samlet Udbud99.999.999.999.999

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000198118835201,2025-01-14

Laveste pris0.000000006598390128,2025-04-17

Offentlig blockchainXRP

IndledningPongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.