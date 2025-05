NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Navn

Rang

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.33%

Cirkulationsforsyning274,729,103

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2747%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.029277466632792237,2024-03-10

Laveste pris0.002167328830068084,2024-04-26

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

