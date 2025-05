MPLX

Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

NavnMPLX

RangNo.323

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.67%

Cirkulationsforsyning755,813,146

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,983,869

Cirkulationshastighed0.7558%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8912299134502645,2022-09-20

Laveste pris0.02605055750140595,2023-05-10

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

