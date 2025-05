DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

RangNo.1764

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning427,031,230.49

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,999,999

Cirkulationshastighed0.427%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.1508241261083681,2022-08-16

Laveste pris0.00248291172121693,2025-04-16

Offentlig blockchainKLAY

