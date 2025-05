CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

NavnCAR

RangNo.584

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.79%

Cirkulationsforsyning999,967,276.782121

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,967,276.782121

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8087050671825415,2025-02-10

Laveste pris0.000097292665942939,2025-02-09

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

