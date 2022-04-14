Tokenomika pro Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Tokenomika pro Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Zjistěte klíčové informace o Zero Ontology System (SOLFUNMEME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.

Oficiální webové stránky:
https://www.solfunmeme.com
Bílá kniha:
https://github.com/meta-introspector/meta-meme

Zero Ontology System (SOLFUNMEME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zero Ontology System (SOLFUNMEME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 254.68K
$ 254.68K$ 254.68K
Celkový objem:
$ 999.86M
$ 999.86M$ 999.86M
Objem v oběhu:
$ 951.00M
$ 951.00M$ 951.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 267.76K
$ 267.76K$ 267.76K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026675
$ 0.00026675$ 0.00026675

Tokenomika Zero Ontology System (SOLFUNMEME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zero Ontology System (SOLFUNMEME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLFUNMEME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLFUNMEME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLFUNMEME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLFUNMEME!

Předpověď ceny SOLFUNMEME

Chcete vědět, kam může SOLFUNMEME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLFUNMEME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.