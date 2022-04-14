Tokenomika pro Layer3 (L3)

Zjistěte klíčové informace o Layer3 (L3), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Oficiální webové stránky:
https://layer3.xyz
Bílá kniha:
https://docs.layer3foundation.org/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a

Layer3 (L3): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Layer3 (L3), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.50M
$ 32.50M$ 32.50M
Celkový objem:
$ 3.33B
$ 3.33B$ 3.33B
Objem v oběhu:
$ 730.40M
$ 730.40M$ 730.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 148.33M
$ 148.33M$ 148.33M
Historické maximum:
$ 0.1565
$ 0.1565$ 0.1565
Historické minimum:
$ 0.03537757570921343
$ 0.03537757570921343$ 0.03537757570921343
Aktuální cena:
$ 0.0445
$ 0.0445$ 0.0445

Tokenomika Layer3 (L3): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Layer3 (L3) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů L3, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu L3, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro L3 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuL3!

Jak nakupovat L3

Chtěli byste si přidat Layer3 (L3) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu L3, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Layer3 (L3)

Analýza historie cen L3 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny L3

Chcete vědět, kam může L3 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen L3 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.