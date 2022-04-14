Tokenomika pro Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Zjistěte klíčové informace o Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

Oficiální webové stránky:
https://www.zephyrprotocol.com/
Bílá kniha:
https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 135.12K
$ 135.12K$ 135.12K
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 136.66K
$ 136.66K$ 136.66K
Historické maximum:
$ 863.93
$ 863.93$ 863.93
Historické minimum:
$ 0.708851
$ 0.708851$ 0.708851
Aktuální cena:
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

Tokenomika Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZSD!

Předpověď ceny ZSD

Chcete vědět, kam může ZSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

