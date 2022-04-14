Tokenomika pro ZENY (ZENY)

Tokenomika pro ZENY (ZENY)

Zjistěte klíčové informace o ZENY (ZENY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://rezipang.com/

ZENY (ZENY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZENY (ZENY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 204.41K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 2.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.71M
Historické maximum:
$ 0.14713
Historické minimum:
$ 0.072317
Aktuální cena:
$ 0.077125
Tokenomika ZENY (ZENY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZENY (ZENY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZENY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZENY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZENY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZENY!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.