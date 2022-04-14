Tokenomika pro ZAPCAT (ZAPCAT)

Tokenomika pro ZAPCAT (ZAPCAT)

Zjistěte klíčové informace o ZAPCAT (ZAPCAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

Oficiální webové stránky:
https://zapcatsol.com/

ZAPCAT (ZAPCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZAPCAT (ZAPCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 269.65K
$ 269.65K$ 269.65K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 269.65K
$ 269.65K$ 269.65K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026902
$ 0.00026902$ 0.00026902

Tokenomika ZAPCAT (ZAPCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZAPCAT (ZAPCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZAPCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZAPCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZAPCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZAPCAT!

Předpověď ceny ZAPCAT

Chcete vědět, kam může ZAPCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZAPCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.