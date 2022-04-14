Tokenomika pro Zap (ZAP)
Informace o Zap (ZAP)
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT)
Zap's core objectives are to:
Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles.
Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data.
Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
Zap (ZAP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zap (ZAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Zap (ZAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Zap (ZAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.