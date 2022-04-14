Tokenomika pro ZALPHA (ZALPHA)

Zjistěte klíčové informace o ZALPHA (ZALPHA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZALPHA (ZALPHA)

ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins.

It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights.

ZapAlpha combines:

  1. Bots that automatically track and analyze tokens for you.

  2. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you.

  3. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.

Oficiální webové stránky:
https://zapalpha.xyz/
Bílá kniha:
https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha

ZALPHA (ZALPHA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZALPHA (ZALPHA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.30K
Celkový objem:
$ 991.74M
Objem v oběhu:
$ 991.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.30K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika ZALPHA (ZALPHA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZALPHA (ZALPHA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZALPHA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZALPHA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZALPHA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZALPHA!

Předpověď ceny ZALPHA

Chcete vědět, kam může ZALPHA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZALPHA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

