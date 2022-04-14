Tokenomika pro YOWIE (YOWIE)
Informace o YOWIE (YOWIE)
Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe
Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience.
Join us at yowie.fun and be part of the journey!
YOWIE (YOWIE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YOWIE (YOWIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika YOWIE (YOWIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YOWIE (YOWIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YOWIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YOWIE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny YOWIE
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.