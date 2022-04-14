Tokenomika pro YOWIE (YOWIE)

Zjistěte klíčové informace o YOWIE (YOWIE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o YOWIE (YOWIE)

Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe

Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience.

Join us at yowie.fun and be part of the journey!

Oficiální webové stránky:
https://yowie.fun/

YOWIE (YOWIE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YOWIE (YOWIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K
Celkový objem:
$ 963.77M
$ 963.77M$ 963.77M
Objem v oběhu:
$ 963.77M
$ 963.77M$ 963.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K
Historické maximum:
$ 0.00300999
$ 0.00300999$ 0.00300999
Historické minimum:
$ 0.00000995
$ 0.00000995$ 0.00000995
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika YOWIE (YOWIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro YOWIE (YOWIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YOWIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YOWIE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YOWIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYOWIE!

Předpověď ceny YOWIE

Chcete vědět, kam může YOWIE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YOWIE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.