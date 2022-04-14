Tokenomika pro ynUSD Max (YNUSDX)

Zjistěte klíčové informace o ynUSD Max (YNUSDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Oficiální webové stránky:
https://yieldnest.finance
Bílá kniha:
https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ynUSD Max (YNUSDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 90.23K
$ 90.23K
Celkový objem:
$ 89.52K
$ 89.52K
Objem v oběhu:
$ 89.52K
$ 89.52K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 90.23K
$ 90.23K
Historické maximum:
$ 1.008
$ 1.008
Historické minimum:
$ 0.998799
$ 0.998799
Aktuální cena:
$ 1.008
$ 1.008

Tokenomika ynUSD Max (YNUSDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ynUSD Max (YNUSDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YNUSDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YNUSDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YNUSDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYNUSDX!

