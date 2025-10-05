ynUSD Max Cena (YNUSDX)
--
+0.05%
+0.51%
+0.51%
Cena ynUSD Max (YNUSDX) v reálném čase je $1.026. Za posledních 24 hodin se YNUSDX obchodoval v rozmezí od minima $ 1.023 do maxima $ 1.027, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YNUSDX v historii je $ 1.027, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.997125.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YNUSDX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.05% a za posledních 7 dní o +0.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace ynUSD Max je $ 89.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YNUSDX je 87.42K, přičemž celková zásoba je 87421.65687268265. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.65K.
Během dnešního dne byla změna ceny ynUSD Max na USD $ +0.00047994.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ynUSD Max na USD $ +0.0135474066.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ynUSD Max na USD $ +0.0268707348.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ynUSD Max na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00047994
|+0.05%
|30 dní
|$ +0.0135474066
|+1.32%
|60 dní
|$ +0.0268707348
|+2.62%
|90 dní
|$ 0
|--
YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.
The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.
