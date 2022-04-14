Tokenomika pro ynBNB MAX (YNBNBX)

Zjistěte klíčové informace o ynBNB MAX (YNBNBX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ynBNB MAX (YNBNBX)

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains.

ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

ynBNB MAX (YNBNBX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ynBNB MAX (YNBNBX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.13M
Celkový objem:
$ 32.86K
Objem v oběhu:
$ 32.86K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.13M
Historické maximum:
$ 885.29
Historické minimum:
$ 509.98
Aktuální cena:
$ 855.93
Tokenomika ynBNB MAX (YNBNBX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ynBNB MAX (YNBNBX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YNBNBX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YNBNBX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YNBNBX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYNBNBX!

Předpověď ceny YNBNBX

Chcete vědět, kam může YNBNBX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YNBNBX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.