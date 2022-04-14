Tokenomika pro YAPSTER (YAPSTER)
Informace o YAPSTER (YAPSTER)
Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
YAPSTER (YAPSTER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YAPSTER (YAPSTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika YAPSTER (YAPSTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YAPSTER (YAPSTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YAPSTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YAPSTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YAPSTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYAPSTER!
Předpověď ceny YAPSTER
Chcete vědět, kam může YAPSTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YAPSTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.