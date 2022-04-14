Tokenomika pro XTP (XTP)
Informace o XTP (XTP)
Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.
XTP (XTP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XTP (XTP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika XTP (XTP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro XTP (XTP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XTP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XTP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XTP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXTP!
Předpověď ceny XTP
Chcete vědět, kam může XTP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XTP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.