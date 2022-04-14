Tokenomika pro Xerberus (XER)
Informace o Xerberus (XER)
Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.
Xerberus (XER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xerberus (XER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Xerberus (XER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Xerberus (XER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
