Tokenomika pro woofer (WOOFER)

Zjistěte klíčové informace o woofer (WOOFER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o woofer (WOOFER)

woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch

the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.

Oficiální webové stránky:
https://solanawoofer.xyz/

woofer (WOOFER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro woofer (WOOFER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.45K
$ 19.45K
Celkový objem:
$ 4.28B
$ 4.28B
Objem v oběhu:
$ 4.28B
$ 4.28B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.45K
$ 19.45K
Historické maximum:
$ 0.00022033
$ 0.00022033
Historické minimum:
$ 0.00000278
$ 0.00000278
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika woofer (WOOFER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro woofer (WOOFER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WOOFER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WOOFER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WOOFER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOOFER!

Předpověď ceny WOOFER

Chcete vědět, kam může WOOFER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOOFER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.