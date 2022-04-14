Tokenomika pro Wolf Skull (SKULL)

Zjistěte klíčové informace o Wolf Skull (SKULL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Wolf Skull (SKULL)

Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey.

Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.

Oficiální webové stránky:
https://wolfskull.us/

Wolf Skull (SKULL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wolf Skull (SKULL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 37.56K
$ 37.56K
$ 37.56K$ 37.56K
Celkový objem:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Objem v oběhu:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 37.56K
$ 37.56K
$ 37.56K$ 37.56K
Historické maximum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Wolf Skull (SKULL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wolf Skull (SKULL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKULL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKULL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKULL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKULL!

Předpověď ceny SKULL

Chcete vědět, kam může SKULL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKULL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.